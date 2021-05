Lecce-Reggina, Mancosu: “Grazie per tutto il sostegno di questi giorni”

A pochi minuti dal termine della gara tra Lecce e Reggina, terminata in parità, il centrocampista del Lecce Mancosu è stato intervistato, parlando del match ma anche della sua esperienza personale resa pubblica qualche giorno fa (operazione per tumore ndr.) Ecco le sue dichiarazioni:

“Adesso si azzera tutto, i playoff non mi spaventano anzi non vedo l’ora di giocarli.

Abbiamo sbagliato molte occasioni oggi, quando non la indirizziamo non è facile, incontravamo una squadra quadrata, merito a loro. Nella vita non si finisce mai di imparare, capitano queste cose e anche più gravi, ci tocca solo che affrontarle, grazie per tutto il sostegno che sto ricevendo in questi giorni perché è emozionante. E’ stato difficile dirlo ai compagni, ho tenuto dentro tanto, mi sono convinto a dirlo perché non volevo farlo, è stato difficile ma sono contentissimo perché mi è arrivata una forza incredibile che mi aiuta a stare molto meglio. Ho scoperto da poco paura e coraggio, non bisognava fare vedere la mia sofferenza alle persone che amavo, questa è stata la cosa più difficile”.