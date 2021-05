Le pagelle amaranto: il sogno finisce tra gli applausi

Infortuni a raffica e palle gol divorate. La Reggina non riesce a portare via i tre punti, in un pomeriggio davvero stregato. Crimi e Montalto su tutti, Baroni non perde mai le chiavi del match.

Nicolas 6.5-Prende due gol senza responsabilita’ alcuna, ma ne salva almeno altri tre con grande reattivita’.

Delprato 5.5-Nel primo tempo gli avversari scappano con grande facilita’, sale di torno nella ripresa e prova a sganciarsi in avanti.

Loiacono 5.5-Anche lui paga il black out che spalanca al Lecce le porte del micidiale uno-due. Per il resto non demerita.

Stavropoulos 5.5-Idem come sopra. Nel finale ci mette muscoli e fisicita’, ma su la doppietta di Stepinski lo vede colpevole assente.

Liotti 6-Alterna la corsa alle imprecisioni. Perfetta la diagonale, con cui impedisce ai salentini di trovare il 3-2.

Crimi 7-Un po’ “molle” nelle battute iniziali, cresce a dismisura fino a diventare uomo-ovunque. Splendido l’invito a campo aperto, non sfruttato da Menez.

Crisetig 6-Poca opposizione in alcuni frangenti, in quanto a geometrie ed eleganza nulla da eccepire. 58′ Lakicevic 6-In avanti si vede poco, nelle retrovie chiude la linea con puntualita’.

Bellomo 6-L’assist vincente per Edera, e’ solo il primo guizzo di una partenza-sprint.Tra i migliori in campo fino a quel gol da fare ad occhi chiusi. 58′ Menez 5.5-Sembra molto in palla, ma anche lui partecipa al festival dei gol sbagliati, divorandosi la palla della vittoria.

Edera 6.5-Un gol stupendo, prima di arrendersi alla sfortuna. L’infortunio sembra serio, la sua stagione finisce qui. 14′ Okwonkwo 6.5-Assolo decisivo, in occasione del definitivo pareggio. Gabriel gli nega il gol con un miracolo, Bellomo gli vanifica l’assist perfetto.

Rivas 6-Sfida sullo scatto e sul ritmo la retroguardia locale, poi anche lui deve alzare bandiera bianca. 35′ Bianchi 6-Molto piu’ in palla rispetto alla prova con l’Ascoli, anche per lui una prestazione generosissima.

Montalto 7 (il migliore)-Terzo infortunio di un pomeriggio stregato. Prova autorevole, splendido lo scavetto con cui ha consentito alla Reggina di ottenere la migliore striscia di risultati utili consecutivi. 58′ Denis 6-Tanto lavoro e bei movimenti, anche se negli ultimi 16 metri si vede poco.

Baroni 7-Perde tre calciatori per infortunio, ma nonostante questo riesce a ridisegnare assetto nel migliore dei modi. A conti fatti, la sua Reggina oggi avrebbe meritato di vincere.

f.i.