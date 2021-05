Il Lecce in casa: giallorossi deludenti, il cammino Ã¨ da centro-classifica

Ultime News

Penultima giornata della stagione regolare di serie B. Al Via del Mare in campo Lecce e Reggina. Gli uomini di Corini si giocano le ultime speranze di promozione diretta contro la formazione di Baroni. Cari amici di...

Quattro vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte, per un totale di ventuno punti. Questo il bilancio degli amaranto, lontano dallo stadio Granillo. Il pareggio di Cremona è stato il secondo consecutivo, dopo quello di...

E’ soprattutto tra le proprie mura, che il Lecce ha decisamente complicato il proprio cammino verso la serie A diretta. Soltanto sei vittorie in diciotto partite, ben otto pareggi e quattro sconfitte (Pisa, Ascoli, Spal e...

Reggina

Il ritorno di Nicola Bellomo. Tutti i quotidiani oggi in edicola, ipotizzano l’utilizzo del numero 10 barese nell’undici titolare che oggi scenderà in campo a Lecce, per una partita da “dentro o fuori”....