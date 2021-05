I TOP di Lecce-Reggina: Montalto caparbio, Crimi è ovunque, Stepinski micidiale

Spettacolare match al “Via del Mare” per un 2-2 che taglia le gambe alla Reggina, aritmeticamente fuori dalla corsa playoff. Primo tempo dai ritmi estremi, seguito da una ripresa infiammatasi nel finale. Amaranto sfortunati, con tre infortuni nella prima ora di gioco, ma vicini più volte al gol della vittoria.

I TOP DI LECCE-REGGINA

Marco Crimi – Partita di grande spessore in cui ha la possibilità di dimostrare appieno tutte le sue qualità, fornendo sostanza alla mediana, lottando in ogni zona del campo e inventandosi talvolta rifinitore per i compagni del reparto avanzato.

Adriano Montalto – Incisivo fin dalle prime battute, è una spina nel fianco costante per la difesa pugliese, riuscendo a rendersi pericoloso in più di una circostanza; sigla la rete del 2-2 facendosi trovare nel posto giusto sulla respinta del portiere, mostrando una gran freddezza nel superarlo con uno scavetto. Lascia il campo per infortunio dopo aver dato tutto.

Marco Mancosu – Ritrova il campo dopo aver annunciato la lotta personale con la malattia, nonostante ciò prende per mano i suoi mettendo in grande difficoltà la retroguardia amaranto. Da applausi la giocata che vale l’assist per il pareggio di Stępiński.

Mariusz Stępiński – Suo il primo gol che la Reggina subisce nei primi 15′ in tutto il campionato, girando di testa l’assist di Mancosu; non pago, approfitta di una difesa tramortita dal pari per siglare da opportunista la rete del vantaggio giallorosso. Non molti i palloni che tocca finché resta in campo, ma quasi sempre pesanti.