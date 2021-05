Lecce-Reggina, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Il ritorno di Nicola Bellomo. Tutti i quotidiani oggi in edicola, ipotizzano l’utilizzo del numero 10 barese nell’undici titolare che oggi scenderà in campo a Lecce, per una partita da “dentro o fuori”. Nessun dubbio anche sul ritorno di Crimi e sulla presenza di Rivas ed Edera.

La Gazzetta del Sud punta sul cambio modulo, col ritorno al 4-4-2 e la coppia Rivas-Montalto negli ultimi sedici metri. Secondo TuttoSport invece, Denis agirà come unica punta.

LECCE-REGGINA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DEL SUD

4-4-2: Nicolas; Delprato, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Bellomo, Crimi, Crisetig, Edera; Rivas, Montalto.

LECCE-REGGINA, PROBABILE FORMAZIONE QUOTIDIANO DEL SUD

4–3-2-1: Nicolas; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Liotti; Crisetig, Crimi; Bellomo, Edera, Rivas; Montalto.

LECCE-REGGINA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DELLO SPORT

4-2-3-1: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Loiacono, Liotti; Crisetig, Crimi; Rivas, Bellomo, Edera; Montalto.

LECCE-REGGINA, PROBABILE FORMAZIONE CORRIERE DELLO SPORT

4-2-3-1: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Crimi, Crisetig; Bellomo, Rivas, Edera; Montalto.

LECCE-REGGINA, PROBABILE FORMAZIONE TUTTOSPORT

4-2-3-1: Nicolas; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Liotti; Crimi, Crisetig; Bellomo, Rivas, Edera; Denis.