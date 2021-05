Lecce-Reggina, la probabile formazione giallorossa: Rodriguez e Coda guidano l’attacco

Vincere per continuare a sperare nella promozione diretta. Reduce da due sconfitte consecutive, il Lecce di Corini trova davanti a sé la Reggina di Baroni nella prima delle ultime due giornate di campionato, dove c’è ancora molto in ballo. Il tecnico salentino punta alla conferma del consolidato 4-3-1-2, al quale potrebbero essere apportati dei cambiamenti rispetto all’ultima uscita con il Monza.

Meccariello dovrebbe tornare in mezzo alla difesa in coppia l’ex amaranto Lucioni, con Maggio e Gallo a completare la batteria sugli esterni. Centrocampo a rombo con Hjulmand in cabina di regia, Majer e Nikolov (in vantaggio su Bjorkengren) ad agire come mezzali. Qualche metro più avanti ci sarà uno tra Henderson e Mancosu (attualmente è favorito lo scozzese) nel ruolo di trequartista, il quale spazierà dietro le punte Rodriguez e Coda.

LA PROBABILE FORMAZIONE GIALLOROSSA

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Nikolov; Henderson; Rodriguez, Coda. All. Corini

BALLOTTAGGI: Nikolov-Bjorkengren 55-45%, Henderson-Mancosu 55-45%

INDISPONIBILI: Adjapong, Calderoni, Pettinari

NON CONVOCATI: Borbei, Felici, Maselli, Monterisi