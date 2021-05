Serie D, parte la volata finale: ultimi 7 turni in poco piÃ¹ di un mese

Ultime 7 giornate in Serie D: in testa è corsa a tre, il San Luca sogna l'aggancio al podio; "fattore campo" da sfruttare per la Cittanovese, il Roccella difende l'onore

Dopo tre settimane di sosta che hanno consentito a molte squadre di recuperare le proprie gare e riallinearsi al resto del gruppo, domenica 9 maggio riprenderà la Serie D con la 28^giornata, la quale aprirà ufficialmente la volata finale; ultimi 7 turni (nonché le altre 4 gare ancora da recuperare) racchiusi nello spazio di poco più di un mese, con l’ultima giornata prevista per il 13 giugno.

Tutto o quasi è ancora da decidere, con alcune squadre che sembrano però ormai conoscere il proprio destino, in attesa solo della matematica. La prima tra queste è il Roccella, fanalino di coda con appena 15 punti, a -12 dal Rende terzultimo. In vetta invece la questione è ancora aperta tra le due squadre di Messina, con l’ACR avanti di 4 lunghezze sui cugini del FC; appena dietro, con 2 punti in meno, c’è anche la Gelbison che continua a sperare nei passi falsi di chi sta davanti.

I recuperi disputati nelle ultime settimane hanno proiettato un San Luca in splendida forma al quarto posto solitario, attualmente a +8 sulla sesta, un vantaggio cospicuo per la formazione di mister Cozza ma che ancora non garantisce la partecipazione ai playoff; inoltre, con altre 7 partite da giocare, il divario di 6 lunghezze dal terzo gradino del podio occupato della Gelbison potrebbe tener vivo l’appetito di Carbone e compagni.

Attualmente occupano la zona playout tre calabresi e una siciliana; Cittanovese e Castrovillari sono le squadre più vicine alla salvezza diretta, distante appena un punto. In particolare la squadra di mister Infantino avrà due gare di importanza vitale da sfruttare appieno per prendere aria, ma soprattutto punti: domenica al “Morreale-Proto” arriverà il Roccella, fermamente intenzionato a difendere almeno l’orgoglio fino alla fine della stagione; mercoledì 12 ancora tra le mura amiche i giallorossi ospiteranno il Troina per il recupero della 16^ giornata, in uno scontro diretto di vitale importanza. Domenica 16 altro scontro diretto per Viola e compagni, ospiti del Castrovillari in un fondamentale derby calabrese.

Dal Licata nono al Rende terzultimo, sono al momento otto le squadre in lotta per evitare i playout, racchiuse in soli 8 punti; con 7 turni da giocare e 21 punti ancora in palio per tutti, l’esito finale della corsa salvezza resta impronosticabile. Saranno tuttavia moltissimi gli scontri diretti, a partire già domenica con Rende-Troina, chance da non fallire per i biancorossi per avvicinare la salvezza diretta, lontana solamente 4 punti.