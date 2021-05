Ultime News

Vincere per continuare a sperare nella promozione diretta. Reduce da due sconfitte consecutive, il Lecce di Corini trova davanti a sé la Reggina di Baroni nella prima delle ultime due giornate di campionato, dove c’è...

Reggina

Una sfida che si è giocata in tutte le categorie professionistiche, quella tra Lecce e Reggina. Gli amaranto non passano al Via del Mare dal 1997, quando Dionigi siglò una doppietta. Nei ventiquattro precedenti complessivi,...