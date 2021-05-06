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Serie B, arbitri: Guida per Lecce-Reggina

Serie B, arbitri: Guida per Lecce-Reggina
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06/05/2021 14:04 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Serie B, diciottesima giornata di ritorno: l'elenco delle terne arbitrali, designate per dirigere le gara in programma venerdÃ¬.

E’ Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, l’arbitro designato per dirigere Lecce-Reggina. In Puglia, Guida sarÃ  coadiuvato dai guardalinee Carbone di Napoli e Zingarelli di Siena.

SERIE B, 37^ GIORNATA

ASCOLI â€“ CITTADELLA h. 14.00
RAPUANO
AFFATATO â€“ DI GIOIA
IV: ILLUZZI

BRESCIA â€“ PISA h. 14.00
MANGANIELLO
DE MEO â€“ SACCENTI
IV: ROS

COSENZA â€“ MONZA h. 14.00
GIACOMELLI
LIBERTI â€“ GALETTO
IV: COSSO

CREMONESE â€“ PESCARA h. 14.00
MERAVIGLIA
MOKHTAR â€“ YOSHIKAWA
IV: AMABILE

FROSINONE â€“ LR VICENZA h. 14.00
MAGGIONI
ANNALORO â€“ CALIARI
IV: FELICIANI

LECCE â€“ REGGINA h. 14.00
GUIDA
CARBONE â€“ ZINGARELLI
IV: MASSIMI

REGGIANA â€“ SPAL h. 14.00
CHIFFI
IMPERIALE â€“ ROSSI L.
IV: PRONTERA

SALERNITANA â€“ EMPOLI h. 14.00
FABBRI
DI IORIO â€“ BOTTEGONI
IV: VOLPI

V. ENTELLA â€“ CHIEVO h. 14.00
MARCHETTI
MORO â€“ DI MONTE
IV: COLOMBO

VENEZIA â€“ PORDENONE h. 14.00
PICCININI
BRESMES â€“ ROCCA
IV: CAMPLONE

Redazione ReggioNelPallone.it
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Testata giornalistica online Aut. Trib. di Reggio Calabria n. 11/2010 Il calcio e lo Sport nella Provincia di Reggio Calabria.

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