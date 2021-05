Serie B, arbitri: Guida per Lecce-Reggina

Ultime News

E’ Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, l’arbitro designato per dirigere Lecce-Reggina. In Puglia, Guida sarà coadiuvato dai guardalinee Carbone di Napoli e Zingarelli di Siena. SERIE B, 37^ GIORNATA ASCOLI...

Sedici vittorie, tredici pareggi e sette sconfitte, per un totale di 61 punti in classifica (3° posto). È questo il bilancio attuale del Lecce di Corini, che domani (venerdì 7 maggio) alle ore 14:00, sfiderà la Reggina al...

Alla vigilia della 37esima giornata di Serie B la corsa per i Playoff è quanto mai incerta. La squadra di Baroni, ormai certa della salvezza, è ancora in lizza per un posto nei prossimi spareggi promozione. Due vittorie nelle...