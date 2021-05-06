Serie B, arbitri: Guida per Lecce-Reggina

E’ Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, l’arbitro designato per dirigere Lecce-Reggina. In Puglia, Guida sarÃ coadiuvato dai guardalinee Carbone di Napoli e Zingarelli di Siena.
SERIE B, 37^ GIORNATA
ASCOLI â€“ CITTADELLA h. 14.00
RAPUANO
AFFATATO â€“ DI GIOIA
IV: ILLUZZI
BRESCIA â€“ PISA h. 14.00
MANGANIELLO
DE MEO â€“ SACCENTI
IV: ROS
COSENZA â€“ MONZA h. 14.00
GIACOMELLI
LIBERTI â€“ GALETTO
IV: COSSO
CREMONESE â€“ PESCARA h. 14.00
MERAVIGLIA
MOKHTAR â€“ YOSHIKAWA
IV: AMABILE
FROSINONE â€“ LR VICENZA h. 14.00
MAGGIONI
ANNALORO â€“ CALIARI
IV: FELICIANI
LECCE â€“ REGGINA h. 14.00
GUIDA
CARBONE â€“ ZINGARELLI
IV: MASSIMI
REGGIANA â€“ SPAL h. 14.00
CHIFFI
IMPERIALE â€“ ROSSI L.
IV: PRONTERA
SALERNITANA â€“ EMPOLI h. 14.00
FABBRI
DI IORIO â€“ BOTTEGONI
IV: VOLPI
V. ENTELLA â€“ CHIEVO h. 14.00
MARCHETTI
MORO â€“ DI MONTE
IV: COLOMBO
VENEZIA â€“ PORDENONE h. 14.00
PICCININI
BRESMES â€“ ROCCA
IV: CAMPLONE
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