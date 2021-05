Reggina vs Lecce, un girone fa: infortuni e rigore sbagliato, che beffa per gli amaranto!

16 gennaio, penultima giornata di andata. Nella prima gara targata 2021, la Reggina affronta il Lecce per dimenticare la “sanguinosa” sconfitta di Ascoli. La missione non riesce, anche perché agli amaranto girerà tutto storto. Puniti dai giallorossi di Corini, passati in vantaggio con una magia al volo di Stepinski, i ragazzi di Baroni si devono arrendere alle tante palle gol fallite ed ai soliti, maledetti infortuni. Cambio forzato prima per Rivas e poi per Charpentier, con quest’ultimo che era riuscito finalmente a debuttare con la compagine dello Stretto.

A completare l’opera, il rigore calciato malissimo da Menez, e parato da Gabriel. Reggina 0 Lecce 1, i pugliesi sbancano la città dello Stretto con una delle pochissime sortite offensive della loro partita.

Di seguito, il tabellino ed il fotoservizio della sfida.

REGGINA-LECCE 0-1

Marcatori: 28′ Stepinski (L)

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono (75′ Bellomo), Cionek, Di Chiara; Bianchi, Folorunsho; Situm (75′ Micovschi), Rivas (39′ Ménez), Liotti; Charpentier (48′ Denis). A disposizione: Farroni, Guarna, Plizzari, Rolando, Stavropoulos, De Rose, Faty. Allenatore: Baroni.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Dermaku (33′ Meccariello), Zuta; Henderson (60′ Majer), Tachtsidis, Bjorkengren (60′ Listkowski); Mancosu (81′ Calderoni); Coda, Stepinski (81′ Dubickas). A disposizione: Bleve, Vigorito, Monterisi, Gallo, Maselli. Allenatore: Corini.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo (Pietro Dei Giudici di Latina e Marco Trinchieri di Milano). Quarto ufficiale: Giacomo Camplone di Pescara.

Note: Al 53′ Gabriel (L) para un rigore a Mènez (R). Ammoniti: Coda (L), Henderson (L), Tachtsidis (L), Listkowski (L), Situm (R), Gabriel (L). Espulso: al 66′ Coda (L) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 6-2. Recupero: 4’pt; 4’st.