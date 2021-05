Reggina Primavera, al Sant’Agata arriva il Lecce: designato Madonia

La Primavera torna in campo. Dopo i due turni di stop a causa di alcune positività al Covid all’interno del gruppo squadra, gli amaranto scenderanno in campo questo sabato (8 maggio) contro il Lecce, seconda della classe alle spalle del Pescara. Per i ragazzi di mister Falsini si tratta del recupero della 19^ giornata di campionato, dapprima in programma il 24 aprile e poi rinviata per il motivo sopra citato.

La sfida del Sant’Agata (in programma alle ore 11) sarà diretta da Dario Madonia di Palermo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Lalomia di Agrigento e Vincenzo Madonia di Palermo. Successivamente, la compagine calabrese tornerà in campo mercoledì 12 maggio per recuperare l’altra gara saltata contro il Pisa, prima di disputare le ultime due giornate di campionato il 22 ed il 29 maggio.