Reggina, Bagnato: “Credo che il treno playoff sia passato, ma Baroni merita di rimanere”

“Il mio cuore è reggino e mi auguro che la squadra possa centrare il successo”. Così Peppe Bagnato, gladiatore della Banda Scala, ai microfoni della Gazzetta del Sud. Il discorso cambia diametralmente, quando l’amatissimo ex amaranto lascia il posto alla ragione.

“Spero di essere smentito, ma difficilmente domani riusciremo a vincere. Credo che purtroppo il treno sia passato. Tanti i punti lasciati per strada. Brescia e Chievo non si faranno sfuggire la doppia occasione. Nemmeno la Spal riuscirà ad entrare tra le prime otto. Ormai i giochi sembrano fatti. Contro l’Ascoli bisognava vincere per poter ancora sperare. Dopo il gol di Montalto bisognava insistere, ma anche i marchigiani si sono dimostrati un ottimi collettivo, soprattutto nel reparto avanzato. Non sono mancati gli errori difensivi, fortunatamente Nicolas si è superato respingendo anche il rigore”.

Al Via del Mare, secondo Bagnato, il pronostico penderà tutto dalla parte dei giallorossi. “Lecce favorito? Si. I salentini sono reduci dalla sconfitta di Monza, inseguono ancora la promozione diretta e faranno di tutto per tornare al successo”.

Sulla possibile conferma di Baroni “Anche per me meriterebbe di rimanere. Dal giorno del suo arrivo in Calabria tante cose sono cambiate e lui appare il più indicato ad aprire un ciclo”.