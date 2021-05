Lecce-Reggina, la probabile formazione amaranto: c’Ã¨ Rivas, Stavropoulos verso il ritorno dal 1′

Il doppio pari contro Cremonese ed Ascoli ha apportato del rammarico in casa Reggina, laddove comunque si continuano a sognare i play-off. Il divario di un punto, d’altronde, permette ancora di sperare, ma per farlo bisognerà tentare l’impresa già domani contro il Lecce ed espugnare il ”Via del Mare”.

Per la sfida in terra salentina, mister Baroni dovrà fare a meno dei due titolarissimi Di Chiara e Folorunsho, entrambi out per squalifica. Così, sulla corsia sinistra della difesa a quattro dovrebbe rivedersi Liotti; dalla parte opposta, invece, Lakicevic. Con molta probabilità, in mezzo dovrebbe tornare a vedersi la coppia Cionek-Stavropoulos, che tanto ha convinto ogni qual volta è stata schierata. In cabina di regia è fittissimo il ballottaggio tra Crimi e Bianchi, con quest’ultimo che potrebbe rifiatare ed essere sostituito dall’ex Entella.

In zona offensiva, Rivas ed Edera (in corsa c’è anche Ménez) potrebbero agire sulle fasce e Bellomo prendere il posto dell’assente Folorunsho dietro l’unica punta Montalto. Da non scartare l’ipotesi di un 4-4-2, con Rivas nel duo d’attacco, Edera a destra e Bellomo a sinistra.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Crimi, Crisetig; Rivas, Bellomo, Edera; Montalto. All Baroni

BALLOTTAGGI: Crimi-Bianchi 51-49%, Edera-Ménez 60-40%

INDISPONIBILI: Kingsley, Faty, Situm, Micovschi

SQUALIFICATI: Di Chiara, Folorunsho

NON CONVOCATI: Rossi, Gasparetto