Lecce-Reggina, i convocati di Corini: tre assenze per i giallorossi

Il tecnico Eugenio Corini ha convocato 23 giocatori per la gara di domani tra Lecce e Reggina, valida per la 18ª giornata del girone di ritorno del Campionato Serie B ed in programma alle ore 14.00. Non faranno parte del gruppo gli indisponibili, Adjapong, Calderoni (che andrà comunque in ritiro con la squadra) e Pettinari, i non convocati sono Borbei, Felici, Maselli e Monterisi. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito

Difensori: Maggio, Pisacane, Lucioni, Meccariello, Dermaku, Zuta, Gallo

Centrocampisti: Paganini, Mancosu, Nikolov, Bjorkengren, Majer, Hjulmand, Henderson, Tachtsidis

Attaccanti: Coda, Yalcin, Stepinski, Listkowski, Rodriguez