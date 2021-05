Lecce, Corini: ”Con Baroni una Reggina straordinaria. Per batterla ci vorrà una gran partita”

Alla vigilia della sfida del Via del Mare tra Lecce e Reggina, il tecnico dei giallorossi Eugenio Corini ha parlato agli organi di stampa nella consueta conferenza pre-gara. Di seguito le sue parole, riportate dai colleghi di PianetaLecce.it:

SULL’ANNUNCIO DI MANCOSU- “Quello di Marco è un atto di grande coraggio, è un ragazzo straordinario. Ha sofferto tanto in questi mesi, i suoi affetti più cari gli sono stati vicini, e anche noi, nel nostro piccolo, come società e gruppo squadra, gli abbiamo fatto sentire la nostra vicinanza rispettando il suo momento. Ha avuto una reazione straordinaria, dimostrando un grande valore dal punto di vista umano. Il suo atto è qualcosa di straordinario, fa capire che le battaglie nella vita sono tante e bisogna avere la voglia di superarle. Il suo è stato un esempio di straordinaria importanza, porteremo in campo il suo spirito contro la Reggina”.

IL KO DI MONZA- “La sconfitta ha fatto sì che non siamo più artefici del nostro destino. Dovremo cercare di vincere le ultime due partite, poi il campionato è imprevedibile e possiamo provare a ribaltare la situazione. Dobbiamo pensare a vincere e poi vedremo cosa faranno i nostri avversari. Finché la matematica ci permette di seguire il sogno non lasceremo nulla di intentato”.

LA REGGINA- ”La Reggina con Baroni ha compiuto un percorso straordinario, nel girone ritorno ha totalizzato i nostri stessi punti. Ha attaccanti importanti, esterni veloci, giocatori abili ad attaccare la profondità e a lavorare fra le linee. Ha un centrocampo di qualità e una linea difensiva accorta e aggressiva. Abbiamo la consapevolezza che ci vorrà una grande partita per batterla”.

SUL CENTROCAMPO- “La squadra ha tante risorse, cercherò di scegliere la strategia giusta anche in funzione dell’avversario. Sceglierò un rombo di centrocampo che mi permetterà di avere passo, energie e qualità nella proposta di gioco. Più palleggeremo, meglio riusciremo a esprimere le nostre caratteristiche. Soprattutto col caldo, sarà fondamentale gestire la palla e mantenere le distanze fra i reparti”.

ROTAZIONI- “In queste partite ho sempre fatto delle rotazioni, cambiare anche tre giocatori su undici è una percentuale importante. Ho cercato di fare dei cambi da una partita all’altra e anche a partita in corso. Concedere 30 minuti a un giocatore significa dargli la possibilità di esprimersi in ⅓ di partita e non è poco. Da questo punto di vista ho cercato di dare minutaggio a tutti”.

GLI AVVERSARI- “La nostra concentrazione va unicamente sulla Reggina. Credo che i campionati siano aperti finché la matematica non assegna i verdetti. In questo momento siamo a pari punti col Monza ma con lo scontro diretto a sfavore, mentre inseguiamo la Salernitana contro cui abbiamo il vantaggio negli scontri diretti. Credo fermamente nella promozione, ci crediamo tutti, e spingeremo fin all’ultimo secondo per raggiungere l’obiettivo che ci siamo preposti”.