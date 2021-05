La storia di Lecce-Reggina: gli amaranto non vincono in Salento da ventiquattro anni

Verso Lecce-Reggina: domani l'edizione numero 25, Via del Mare campo davvero ostico per la compagine dello Stretto.

Una sfida che si è giocata in tutte le categorie professionistiche, quella tra Lecce e Reggina. Gli amaranto non passano al Via del Mare dal 1997, quando Dionigi siglò una doppietta. Nei ventiquattro precedenti complessivi, solo in due occasioni la compagine dello Stretto è tornata a Reggio con l’intera posta in palio.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

I PRECEDENTI IN SERIE A

1999/2000, 6^ giornata di andata (17/10/1999)

LECCE-REGGINA 2-1

Reggina: Orlandoni, Oshadogan, Cirillo, Stovini, Martino, Brevi (Pirlo), Baronio (Diè), Pralija, Possanzini, Kallon. Allenatore: Colomba.

Marcatori: 41′ pt rig. Baronio (R), 45′ pt Sesa (L), 31′ st Bonomi (L).

2000/2001, 3^ giornata di ritorno (25/2/2001)

LECCE-REGGINA 2-1

Reggina: Taibi, Oshadogan, Vargas, Stovini (Bogdani), Vicari, Mamede, Brevi (Veron), Zanchetta (Caneira), Morabito, Cozza, Dionigi. Allenatore: Colomba.

Marcatori: 15′ pt Balleri (L), 29′ pt Cozza (R), 28′ st Lucarelli (L).

2003/2004, 17^ giornata di ritorno (16/5/2004)

LECCE-REGGINA 2-1

Reggina: Coppola, Jiranek, Sottil (Giacchetta), Franceschini, Mesto, Paredes (Tedesco), Cozza, Morabito (Baiocco), Nakamura, Dall’Acqua, Cozza. Allenatore: Camolese.

Marcatori: 11′ pt Chevanton (L), 32′ pt Dall’Acqua (L), 38′ pt D.Franceschini (L).

2004/2005, 18^ giornata di andata (9/1/2005)

LECCE-REGGINA 1-1

Reggina: Pavarini, Cannarsa, De Rosa, Franceschini, Balestri, Mesto, Paredes, Mozart, Nakamura (Tedesco), Colucci (Esteves), Borriello. Allenatore: Mazzarri.

Marcatori: 43′ pt Babù (L), 45′ pt Mozart (R).

2005/2006, 7^ giornata di ritorno (19/2/2006)

LECCE-REGGINA 0-0

Reggina: Pavarini, Giosa, De Rosa, Lucarelli, Mesto, Vigiani, Carobbio, Missiroli, Modesto, Cozza (Choutos), Amoruso. Allenatore: Mazzarri.

2008/2009, 8^ giornata di ritorno (8/3/2009)

LECCE-REGGINA 0-0

Reggina: Puggioni, Lanzaro, Valdez, Cirillo (Krajcic), Sestu, Carmona, Barillà (Cascione), Costa, Cozza (Di Gennaro), Brienza, Corradi. Allenatore: Orlandi.

I PRECEDENTI IN SERIE B

1996/1997, 1^ giornata di ritorno (2/2/1997)

LECCE-REGGINA 1-2

Reggina: Scarpi, Montalbano, Atzori, Napoli, Giacchetta, De Vincenzo, Sesia, Bitetti (Napolitano), Visentin, Dionigi (Sbrizzo), Criniti (Marino). Allenatore: Guerini.

Marcatori: 11′ pt Francioso (L), 14′ pt e 40′ pt Dionigi (R).

1998/1999, 1^ giornata di andata (5/9/1998)

LECCE-REGGINA 1-0

Reggina: Orlandoni, Ziliani, Pereira, Giacchetta, Pinciarelli, Monticcioli, Briano, Martino, Bombardini (Diè), Yaquè (Lorenzini), Pasino (Campo). Allenatore: Gustinetti.

Marcatore: 3′ pt Margiotta.

2009/2010, recupero 9^ giornata (27/10/2009)

LECCE-REGGINA 3-2

Reggina: Cassano, Lanzaro, Valdez, Santos (Costa), Adejo (Buscè), Cascione (Volpi), Morosini, Rizzato, Pagano, Brienza, Bonazzoli. Allenatore: Iaconi.

Marcatori: 25′ pt rig. Bonazzoli (R), 45′ pt Marilungo (L), 28′ st Pagano (R), 37′ e 45′ st Baclet (L).

I PRECEDENTI IN SERIE C

1949/1950, 2^ giornata di andata (2/10/1949)

LECCE-REGGINA 0-2

Reggina: Corrao, Olivato, Genti, Bercich, Gallo, Graziano, Avedano, Coltella, Beghi, Massagrande, Korostolev. Allenatore: Perucchetti.

Marcatori: Avedano, Beghi.

1950/1951, 7^ giornata di ritorno (18/3/1951)

LECCE-REGGINA 5-1

Reggina: Corrao, Genti, Ferri, Coltella, Andreoli, Scheideler, Beghi, Corti, Massagrande, Ferrari, D’Alconzo. Allenatore: Zamberletti.

Marcatore: Beghi.

1951/1952, 4^ giornata di andata (30/9/1951)

LECCE-REGGINA 3-0

Reggina: Corrao, Montagner, Spadaro, Germiniani, Apolloni, Ferri, D’Alò, Massagrande, Beghi, Simoncelli, Scarlatteri. Allenatore: Piselli.

1958/1959, 7^ giornata di andta (2/11/1958)

LECCE-REGGINA 4-0

Reggina: Morselli, Oblach, Magni, Quaiattini, Gallusi, Santagati I, Bongiovanni, Gatto, Bercarich, Bumbaca, Ferulli. Allenatore: Kossovel.

1959/1960, 3^ giornata di andata (4/10/1960)

LECCE-REGGINA 1-0

Reggina: Bondachi, Bumbaca, Magni, Buccione, Gallusi, Allegri, La Valle, Gori, Gatto, Colleoni, Sospetti. Allenatore: Bosi.

1960/1961, 12^ giornata di andata (18/12/1960)

LECCE-REGGINA 0-0

Reggina: Morselli, Oblach, Bumbaca, Gatto, Gallusi, Buccione, La Valle, Bodrato, Nucini, Mastrotoraro, Sospetti. Allenatore: Sentimenti.

1961/1962, 12^ giornata di andata (10/12/1961)

LECCE-REGGINA 3-0

Reggina: Morselli, Oblach, Marin, Gatto, Gallusi, Buccione, La Valle, Smeriglio, Campanini, Mastrotoraro, Venturello. Allenatore: Sentimenti.

1962/1963, 4^ giornata di andata (14/10/1962)

LECCE-REGGINA 0-0

Reggina: Gergolet, Campanini, Brancaleone, Gatto, Gallusi, De Gradi, La Valle, Campi, Ronzulli, Parise, Smeriglio. Allenatore: Di Gennaro.

1963/1964, 13^ giornata di ritorno (19/4/1964)

LECCE-REGGINA 1-1

Reggina: Persico, Kostner, Gatto, Gallusi, Errichiello, Baldini, Alaimo, Portelli, Sandrigo, Valsecchi, Costariol. Allenatore: Zavatti.

Marcatore: Sandrigo.

1964/1965, 15^ giornata di andata (3/1/1965)

LECCE-REGGINA 1-0

Reggina: Vigliarolo, Tresoldi, Barbetta, Neri, Gallusi, Mupo, Alaimo, Camozzi, Ferrigno, Portelli, Santonico. Allenatore: Maestrelli.

1974/1975, 10^ giornata di ritorno (13/4/1975)

LECCE-REGGINA 1-0

Reggina: Castellini, Spinella, Stuppa (D’Astoli), Belluzzi, Spadaro, Balestri, Tripodi, Pianca, Tivelli, Campagna, Magara. Allenatore: Regalia.

1975/1976, 14^ giornata di andata (14/12/1975)

LECCE-REGGINA 0-0

Reggina: Castellini, Spadaro, Mordocco, Belluzzi, Balestro, Olivotto, Fragasso (Zica), Raimondi, Pianca, Burla, Enzo. Allenatore: Regalia.

2014/2015, 4^ giornata di andata (14/12/1975)

LECCE-REGGINA 2-0

Reggina: Kovacsik, Maimone, Camilleri, Crescenzi (A.Viola), Di Lorenzo, Armellino, Rizzo, Dall’Oglio, Insigne, Masini (Ungaro), Di Michele (Louzada). Allenatore: Cozza.

Marcatori: 28′ pt Papini, 4′ st Miccoli.

2016/2017, 7^ giornata di andata (2/10/2016)

LECCE-REGGINA 1-0

Reggina: Sala, Cane, Gianola, Kosnic, Possenti, Bangu (Knudsen), Botta, De Francesco, Porcino, Coralli (Tommasone), Oggiano. Allenatore: Zeman.

Marcatore: 3′ st Caturano.

2017/2018, 7^ giornata di andata (19/11/2017)

LECCE-REGGINA 3-2

Reggina: Cuchietti, Pasqualoni, Di Filippo, Solerio, Porcino, Marino (Fortunato), Mezavilla, Garufi (Sparacello), De Francesco, Tulissi (Di Livio), Bianchimano. Allenatore: Maurizi.

Marcatori: 14′ pt e 25′ Bianchimano (R), 27′ pt Torromino (L), 30′ pt Ciancio (L), 43′ pt Tsonev (L).