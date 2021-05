Eccellenza, domenica si gioca la 5^ giornata: il programma

Superato il giro di boa del mini-campionato di Eccellenza, si entra negli ultimi 270′ che determineranno la griglia dei playoff, con una situazione ancora ingarbugliata e l’equilibrio che regna sovrano. Ad eccezione del Soriano, ancora in fondo a quota zero, le altre sette compagini sono racchiuse in appena 4 punti. Le sfide della 5^ giornata potrebbero dare uno scossone decisivo alla classifica, a partire dal match di Croce Valanidi tra la Reggiomediterranea seconda a quota 7 e il Sersale, capolista solitario con appena un punto in più. La Vigor, appaiata al secondo posto alla formazione di mister Misiti, sarà di scena in casa di una Palmese reduce dalla prima vittoria e sempre più sicura dei propri mezzi. Diventa quasi uno spareggio per poter puntare alle prime posizioni la sfida del “Macrì” tra Locri e Scalea, entrambe a quota 5; il Sambiase parte favorito contro il Soriano, il quale non vorrà tuttavia fare da vittima sacrificale.

ECCELLENZA – 5^ giornata (09/05/2021 – ore 15:30)

Locri-Scalea

Palmese-Vigor Lamezia

Reggiomediterranea-Sersale

Sambiase-Soriano

Classifica dopo la 4^ giornata

8 Sersale

7 Reggiomediterranea

7 Vigor Lamezia

6 Sambiase

5 Locri

5 Scalea

4 Palmese

0 Soriano