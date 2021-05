Corsa playoff e scontri diretti: le combinazioni che premiano la Reggina

Alla vigilia della 37esima giornata di Serie B la corsa per i Playoff è quanto mai incerta. La squadra di Baroni, ormai certa della salvezza, è ancora in lizza per un posto nei prossimi spareggi promozione. Due vittorie nelle restanti gare di campionato potrebbero però non bastare agli amaranto, costretti ad ottenere bottino pieno e a sperare in risultati favorevoli dagli altri campi: oltre alla Reggina, a contendersi le ultime due posizioni per un piazzamento Playoff troviamo Chievo, Brescia e Spal.

CLASSIFICA ATTUALE

7° Chievo (50 punti)

(50 punti) 8° Brescia (50 punti)

(50 punti) 9° Spal (50 punti)

(50 punti) 10° Reggina (49 punti)

ARRIVO A PARI MERITO – Ogni scenario è aperto e l’eventualità di concludere il torneo a pari punti per due o più squadre è altamente probabile: nel caso di un ex aequo fra le 4 contendenti, la Reggina sarebbe tagliata fuori dalla zona Playoff insieme alla Spal, con Brescia e Chievo in post-season.

SCONTRI DIRETTI – In virtù del 5-2 complessivo maturato nei confronti della Spal fra andata e ritorno, gli uomini di Baroni sono in vantaggio negli scontri diretti con gli estensi, ma in svantaggio con Chievo e Brescia.

Nel caso in cui solamente 3 tra le quattro contendenti concludessero il campionato a pari punti, gli amaranto riuscirebbero a centrare gli spareggi in due occasioni:

Reggina, Brescia e Spal a pari punti: Brescia e Reggina ai Playoff

Reggina, Chievo e Spal a pari punti: Chievo e Reggina ai Playoff

Santo Romeo