Serie B, la TOP 11 della 36^ giornata

Per la terza settimana di fila, troviamo un calciatore amaranto nella formazione ideale di RNP.

Il 4-3-1-2 scelto come modulo, comincia con Nicolas, strepitoso in Reggina-Ascoli (vedi rigore parato a Sabiri). Sulle catene difensive, troviamo Sabelli e Jaroszynski, autentici motorini nelle vittorie di Empoli e Salernitana. In mezzo alla difesa, Paletta e Perticone: Monza-Lecce e Cittadella-Virtus Entella, hanno visto i due vestire i panni degli autentici baluardi in ogni duello.

Nel terzetto di centrocampo, conferma per Bjarnason, in gol anche contro il Vicenza. Assieme all’islandese, troviamo Maleh e Barberis: il primo ha avviato la rimonta del Venezia in quel di Pisa, il secondo ha deciso il big match tra Monza e Lecce con un vero capolavoro. Alle spalle delle due punte c’è Bajrami, talento assoluto della capolista (anche per lui, gol e giocate da urlo contro il Cosenza). Coppia offensiva, composta da Tutino e La Mantia: l’ex Cosenza si procura e trasforma il rigore del successo granata al 96′, l’ex Lecce esalta la festa azzurra con una doppietta. Allenatore del nostro fantasy team, il condottiero dell’Empoli tornano in A con grande merito, ovvero mister Alessio Dionisi.

LA TOP 11 DI REGGIONELPALLONE

4-3-1-2: Nicolas (Reggina); Sabelli (Empoli), Perticone (Cittadella), Paletta (Monza), Jaroszynski (Salernitana); Maleh (Venezia), Barberis (Monza), Bjarnason (Brescia); Bjrami (Empoli); La Mantia (Empoli), Tutino (Salernitana). Allenatore: Dionisi (Empoli).