San Luca, sei quarto da solo! Pezzati e Bruzzaniti stendono il Licata

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori. Nicolas Andrade, German Denis e Adriano Montalto sono stati i...

Il San Luca non si ferma più. Un’altra vittoria per i ragazzi di Ciccio Cozza, i quali hanno superato anche il Licata nel recupero del 25° turno. Il match si è deciso nel primo tempo, al termine di sei minuti davvero...

A neanche ventiquattr’ore di distanza dal pareggio casalingo contro l’Ascoli, la Reggina è subito tornata ad allenarsi in vista della trasferta di Lecce, in programma venerdì alle 14 allo stadio via del Mare....