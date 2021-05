Reggina-Ascoli e la sfida a distanza: Sabiri estro e qualità, Folorunsho non incide

Eclettici, polivalenti, possenti: la sfida del Granillo tra Reggina e Ascoli ha messo di fronte due calciatori che per qualità e quantità fanno le fortune dei loro allenatori, Michael Folorunsho e Abdelhamid Sabiri. Il fantasista marocchino, naturalizzato tedesco, uno dei migliori prospetti dell’intero campionato cadetto, dimostra estro, fisicità e grande tecnica. Più in ombra “The Mask” Michael Folorunsho al quale Baroni torna ad affidare le chiavi della trequarti: il calciatore amaranto appare ancora in ritardo di condizione, dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese. Un suo passaggio sbagliato, inoltre, consente proprio a Sabiri di realizzare il raddoppio ascolano con un’autentica perla balistica.

“Folo” non replica la prestazione di Cremona, quando da subentrato, cambiò il volto della Reggina, e risultò decisivo anche per il pareggio finale. Contro gli uomini di Sottil il centrocampista amaranto non riesce ad incidere in fase offensiva, trovando poco spazio per gli inserimenti e soffrendo il pressing ascolano, mancano le sue solite accelerazioni che permettono di cambiare il ritmo della gara: la sua si rivelerà una partita di sacrificio e di aiuto alla squadra anche quando, dopo i cambi, Baroni lo indietreggia sulla linea mediana.

Il 24enne bianconero è tra i migliori in campo al “Granillo” nonostante il penalty sbagliato, o meglio parato alla grande da Nicolas, che avrebbe potuto incidere negativamente sulla sua prestazione. Invece al 40’ è lo stesso fantasista bianconero che si riscatta, gestisce bene la palla, spacca in due la mediana amaranto e riesce a trovare tra le linee Bajic che davanti alla porta non sbaglia e trova il gol del pareggio. Durante la ripresa bastano 4’ al tedesco per dimenticare definitivamente l’errore dal dischetto: il gol che trova è pazzesco: tunnel su Crisetig e da lontanissimo lascia partire un siluro di mezzo interno sotto l’incrocio, una vera magia che regala il momentaneo vantaggio agli ospiti.

Celestino Casedonte