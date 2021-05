Reggina, la testa è già al Lecce: il report dell’allenamento odierno

A neanche ventiquattr’ore di distanza dal pareggio casalingo contro l’Ascoli, la Reggina è subito tornata ad allenarsi in vista della trasferta di Lecce, in programma venerdì alle 14 allo stadio via del Mare. Amaranto chiamati all”impresa, per continuare a cullare il grande sogno.

Di seguito, il report di reggina1914.it.

Stamane la squadra si è ritrovato presso il centro sportivo Sant’Agata, all’indomani del pari interno con l’Ascoli. Chi ha preso parte alla gara ha effettuato una seduta di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo, dopo la parte atletica, ha disputato delle partitelle a tema su campo ridotto.

Per domani è prevista la rifinitura, al termine della quale si partirà direzione Lecce.