Mancuso e la lotta al tumore, il Lecce: “Marco rappresenta al meglio i nostri valori”

Il club salentino su facebook: "Ci scusiamo per aver dato informazioni non veritiere sulla reale entità del problema, ma era l'unico modo per rispettare la privacy di Marco".

Sta facendo il giro dell’Italia sportiva, la notizia riguardante il capitano del Lecce Marco Mancosu: il trequartista giallorosso, ha deciso di rivelare pubblicamente la lotta contro un tumore, che lo ha colpito nei mesi scorsi.

Il club pugliese, attraverso la propria pagina facebook, ha elogiato il comportamento del proprio capitano. Di seguito, la nota apparsa su U.S. Lecce.

Il nostro capitano Marco #Mancosu oggi ha deciso di raccontare, prima ai suoi compagni e poi pubblicamente, della sua malattia. In questi mesi così difficili, abbiamo cercato silenziosamente e con grande rispetto di stare vicino al calciatore e di sostenerlo, per quanto possibile, in un percorso molto duro. Ci scusiamo per aver dato informazioni non veritiere sulla reale entità del problema, ma era l’unico modo per rispettare la privacy di Marco e lasciare a lui ogni scelta sulla possibilità di parlarne pubblicamente. Marco, dopo essere stato operato e nonostante fosse indisponibile, ha scelto di seguire la squadra anche in trasferta e stare vicino ai compagni. D’accordo con i medici ha poi deciso di ricominciare ad allenarsi ed è rientrato in campo molto prima dei tempi prestabiliti. #MarcoMancosu rappresenta al meglio i valori dell’#USLecce e di tutti i suoi tesserati, valori che rendono possibile qualsiasi risultato, in campo e fuori.