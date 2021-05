Le statistiche di Reggina-Ascoli: Montalto e Caligara i più pericolosi, Nicolas insuperabile

Possesso palla in favore degli amaranto

Termina in parità il match tra Reggina ed Ascoli. Gara rocambolesca ed emozionante quella del Granillo, con gli amaranto che passano in vantaggio nel primo tempo e l’Ascoli che prima sbaglia un rigore e poi pareggia i conti con Bajic allo scadere della prima frazione. I bianconeri completano la rimonta con una perla assoluta dalla distanza di Sabiri, ma la Reggina ha la forza di reagire e trova con Montalto il goal che vale il 2-2.

NUMERI DI SQUADRA – Pareggio tutto sommato giusto come certificato dall’equilibrio visto in campo e dai numeri del match: favorevole agli amaranto la statistica sul possesso palla (53%) e sui passaggi completati (318), mentre sorride agli ospiti il dato sui tiri effettuati (13-10). Gara spigolosa e spesso spezzettata a causa dei numerosi falli commessi (23 gli interventi fallosi della Reggina, 20 quelli dell’Ascoli).

PARTITA DEI SINGOLI – Adriano Montalto e Fabrizio Caligara sono i giocatori ad aver provato il maggior numero di conclusioni durante il match: entrambi hanno effettuato 4 tiri, centrando in un’occasione lo specchio della porta. Thiago Cionek è stato il migliore per numero di passaggi completati (43), mentre Sabiri è stato il più efficace per contrasti vinti (17). Protagonista assoluto della partita l’estremo difensore amaranto Nicolas con 7 parate e un rigore neutralizzato.

Santo Romeo