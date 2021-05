Dal doppio rammarico a Nicolas: le ”cinque veritÃ ” di Reggina-Ascoli

Dal doppio rammarico a Nicolas: le ”cinque verità” di Reggina-Ascoli secondo RNP.

✅IL (DOPPIO) RAMMARICO PIU’ GRANDE- Sembra quasi uno scherzo del destino, ma è realtà che lascia un po’ l’amaro in bocca. Per la seconda giornata consecutiva, la Reggina è uscita dal rettangolo verde con un punto in tasca che sa di rammarico, quello di non essere riuscita a sfruttare i risultati favorevoli provenienti dagli altri campi. I passi falsi di Chievo e Spal avrebbero proiettato gli amaranto in piena zona play-off a due giornate dalla fine, se solo questi ultimi avessero centrato la vittoria almeno in una delle due uscite…

✅SAFETY, SICUREZZA, NICOLAS…- In tuffo, in presa alta, da fermo. Il pomeriggio di ieri del ”Granillo” ha visto Nicolas Andrade grande protagonista della gara contro l’Ascoli, avversario al quale l’estremo difensore brasiliano ha sbarrato la strada più volte nell’arco dei 90′. Pur avendo subito due reti (avendo colpe ridotte nei pressi dello zero), para elegantemente un rigore a Sabiri e mostra i suoi riflessi in altre 3-4 circostanze. Esperienza ed affidabilità al servizio degli amaranto. Si chiama Nicolas, si legge sicurezza…

✅SETTIMO SIGILLO DI PRIMAVERA- In concomitanza con l’inizio della Primavera (20 marzo), a sbocciare è stata anche la Reggina di Baroni. Contro l’Ascoli è arrivato il settimo risultato utile consecutivo, per un trend contraddistinto dal segno ‘+’ iniziato lo scorso 21 marzo (nella sfida interna col Chievo) e che prosegue ancora oggi. Da lì, un totale di 13 punti conquistati (3 vittorie e 4 pareggi), una classifica scalata di due posizioni (tre fino a ieri) ed un’imbattibilità che certifica il periodo di salute attraversato da Denis e compagni.

✅NON SI MOLLA MAI… Subire e reagire sono due infiniti che spesso hanno caratterizzato le gare della Reggina di Baroni da diverse uscite a questa parte. Restringendo il cerchio al periodo recente, nelle partite contro Chievo, Cittadella, Reggiana, Cremonese e Ascoli, la squadra di Baroni ha sempre subìto la rete del pareggio/dello svantaggio, ma è altresì riuscita a reagire riprendendo o ribaltando la partita, assorbendo il contraccolpo senza sgretolarsi (come successo ieri). Ed è un aspetto non da poco, a testimonianza della forza di reazione, fisica ma soprattutto mentale, di una squadra che ha dimostrato che di gettare la spugna anzitempo non ne vuole proprio sapere…

✅L’ULTIMA CHANCE… Lecce e Frosinone, centottanta minuti per continuare a sperare. I risultati maturati dai campi delle dirette concorrenti, oltre ai rammarichi, portano anche della speranza in casa amaranto. La griglia play-off riguardante la settima e l’ottava posizione è ancora aperta ad ogni scenario, con ben quattro squadre (amaranto compresi) in appena un punto. Il sogno è ancora lì, tanto vicino quanto potenzialmente lontano. E per tentare di raggiungerlo, questa volta la Reggina dovrà vincere. E’ questa la verità più grande…