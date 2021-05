Serie B, i TOP della 36^ giornata

Empoli, te l”A” meriti. Salernitana ad un passo dall’impresa, il Monza ha rialzato la testa. Tutino-Barberis-Novakovich, gol pesantissimi. Pecchia e la Cremonese onorano il calcio.

TOP SQUADRE

1)Empoli-La capolista completa un lungo dominio, tornando in serie A. Numeri da favola, calcio spettacolo: la matematica, non poteva che arrivare dopo un’altra girandola di gol.

2)Salernitana-Cancella lo stop col Monza, ed all’ultimo respiro si riprende la seconda posizione. Calendario alla mano, l’impresa sembra vicina come non mai.

3)Monza-Da flop, a (ri) candidata per il secondo posto. Terza vittoria di fila, i brianzoli battono il Lecce nella partitissima di giornata e ci ricordano quanto sia incredibile la B.

TOP CALCIATORI

1)Gennaro Tutino (Salernitana)-Freddezza glaciale, per l’uomo della provvidenza. Si conquista e trasforma il rigore che per Salerno può valere davvero l’apoteosi.

2)Andrea Barberis (Monza)-L’eroe che non t’aspetti. Punizione capolavoro, per stendere il Lecce e far volare i biancorossi verso una rimonta impronosticabile.

3)Andrija Novakovich (Frosinone)-La sorpresa della giornata arriva da Ferrara, a sancirla è il suo calcio di rigore che blinda la salvezza dei ciociari.

TOP ALLENATORI

1)Alessio Dionisi (Empoli)-In molti prevedono per lui un futuro a grandissimi livelli. Nel frattempo, si gode assieme ai suoi ragazzi un autentico capolavoro.

2)Christian Brocchi (Monza)-Un campionato vissuto sempre all’insegna del “croce e delizia”. Il Monza ha rialzato la testa, il finale è tutto a divere.

3)Fabio Pecchia (Cremonese)-Nonostante la salvezza fosse ormai raggiunta, la sua Cremonese al Bentegodi ha dato ugualmente battaglia. Un bello spot per il calcio.

f.i.