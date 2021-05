Serie B, il programma della 36^ giornata: Monza-Lecce e Reggina-Ascoli, punti pesantissimi…

Col fiato sospeso. A parte la retrocessione della Virtus Entella e quella ormai scontata del Pescara, nel torneo cadetto è tutto ancora in gioco, quando alla fine mancano tre turni. La partitissima di oggi pomeriggio sarà quella tra Monza e Lecce, con i lombardi tornati in corsa per la A ed i salentini che devono difendere la seconda posizione. Salernitana in “agguato”, ma i sogni di promozione diretta dei granata passano dal successo in casa di un Pordenone, piombato in piena bagarre playout. Adrenalina a mille, anche al Granillo. La Reggina non può che vincere per puntare ancora ai playoff, ma anche l’Ascoli deve assolutamente fare risultato per inseguire la salvezza diretta. Cosenza chiamato all’impresa in casa dell’Empoli, ma i toscani devono stare attenti a non sbagliare ancora, visto che i prossimi due turni li vedranno impegnati contro Salernitana e Lecce. Chance salvezza per la Reggiana, che vincendo a Pescara potrebbe tornare al quartultimo posto.

SERIE B, 36^ GIORNATA

Empoli-Cosenza

Chievo-Cremonese

Cittadella-Virtus Entella

Monza-Lecce

Pescara-Reggiana

Pisa-Venezia

Pordenone-Salernitana

Reggina-Ascoli

Spal-Frosinone

Vicenza-Brescia

CLASSIFICA

Empoli 67

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 58

Venezia 56

Cittadella 53

Spal 50

Chievo 49

Reggina 48

Brescia 47

Pisa 44

Cremonese 44

Vicenza 44

Frosinone 43

Pordenone 41

Ascoli 40

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 29

Virtus Entella 23

PROSSIMO TURNO (venerdì 7 maggio ore 14)

Ascoli-Cittadella

Brescia-Pisa

Cosenza-Monza

Cremonese-Pescara

Frosinone-Vicenza

Lecce-Reggina

Reggiana-Spal

Salernitana-Empoli

Venezia-Pordenone

Virtus Entella-Chievo