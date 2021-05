Reggina, Nicolas: “Bravi a reagire. Futuro? Ora penso ai playoff”

Dalla sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, le dichiarazioni del portiere amaranto Nicolas al termine di Reggina-Ascoli.

“Sono contento di aver fatto la scelta giusta sul rigore, li studiamo prima i rigoristi ma in campo è questione di un attimo. Quando ti ribaltano il risultato il calo mentale può capitare, siamo stati bravissimi a recuperare una partita tirata e ottenere un punto. Il rinnovo? Ne parleranno il mio procuratore e la società, io penso solo ad arrivare ai playoff. Al mio arrivo non mi aspettavo di lottare per i playoff, riuscendo a giocare ogni gara come una finale ci siamo riusciti. Questa squadra ha giocato alla grande se sei lì in alto in classifica a giocarti una possibilità così importante.”