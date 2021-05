Reggina, Baroni: “Vogliamo essere ancora protagonisti”

Al termine di Reggina-Ascoli, presso la sala stampa del “Granillo” è intervenuto in conferenza stampa il tecnico amaranto Marco Baroni.

“Il presidente mi ha ringraziato per aver raggiunto l’obiettivo, un grazie che giro alla squadra, anche oggi i ragazzi hanno dato tutto; non avevamo margini di errore, ne abbiamo però commessi alcuni. Veniamo da un rincorsa lunga e abbiamo gare vicine e complicate; dobbiamo rimanere saldi. Avevo rassicurato il presidente sulla salvezza ma la squadra sta dando il massimo e adesso abbiamo le ultime due gare da giocare. Messo da parte il primo obiettivo, siamo ancora in corsa per un obiettivo più prestigioso. Montalto? L’ho sostituito perché mi ha chiesto il cambio. Preferisco non toccare l’argomento del rinnovo, ho già dato la mia disponibilità. La squadra ha trovato una forza mentale importante e su questa base sono fiducioso; dobbiamo ricaricare le energie, non è un torneo giovanile. Gestiremo al meglio le forze, vogliamo essere ancora protagonisti, ci sarà qualche defezione ma andremo a Lecce per provare a vincere. Non ho visto disattenzioni arbitrali, le scelte le ritengo giuste; non mi piace parlare di arbitri, come allenatori e calciatori possono sbagliare. Giocavamo contro un avversario che nelle ultime settimane ha fatto grandi risultati e con un reparto offensivo di qualità.”