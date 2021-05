Reggina-Ascoli: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Alle 14 per la 36esima giornata di serie B va in scena al Granillo il match tra Reggina e Ascoli. Uomini di Baroni reduci dal pareggio esterno contro la Cremonese, mentre i bianconeri hanno sconfitto la capolista Empoli nell’ultimo turno di campionato. 11 i precedenti ufficiali tra le due formazioni in Calabria: 5 successi per gli amaranto, 5 pareggi e solamente 1 vittoria per i bianconeri. Amaranto a caccia dei tre punti per tener vive le ambizioni Playoff, ma che dovrà fare i conti con un Ascoli sulle ali dell’entusiasmo e imbattuto da 4 gare.

Probabile formazione Reggina – Baroni che quasi certamente tornerà al consueto 4-2-3-1 accantonando il 4-4-2 visto contro la Cremonese. Il tecnico amaranto potrà contare nuovamente su Montalto, al rientro dalla squalifica, con Situm e Micovschi ancora out. In difesa confermati nuovamente Nicolas, Di Chiara e Stavropoulos, con Lakicevic e Cionek che dovrebbero essere schierati titolari dopo la panchina di Cremona. Crimi favorito rispetto a Bianchi per affiancare Crisetig in mediana, mentre Folorunsho, Rivas e Edera (in ballottaggio con Bellomo) agiranno alle spalle dell’unica punta Montalto.

REGGINA (4-2-3-1) – Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Cionek, Di Chiara; Crisetig, Crimi; Rivas, Folorunsho, Bellomo; Montalto. All. Baroni

Probabile formazione Ascoli – 4-3-2-1 come modulo di riferimento per mister Sottil, che dovrà rinunciare a Brosco e Buchel per squalifica e agli infortunati Pinna e Stoian. Davanti a Leali fiducia alla coppia difensiva Avlonitis-Quaranta, con Kragl e Pucino che agiranno sulle corsie laterali. Saric e Caligara confermati nel ruolo di mezzali, con uno tra Eramo e Danzi in cabina di regia. Bajic (in ballottaggio con Bidaoui) e Dionisi guideranno l’attacco dell’Ascoli, con Sabiri sulla trequarti.

ASCOLI (4-3-1-2) – Leali; Pucino, Quaranta, Avlonitis, Kragl; Saric, Eramo, Caligara; Sabiri; Bajic, Dionisi. All. Sottil

Reggina-Ascoli pronostico – Reggina di mister Baroni che parte favorita secondo Snai, con il segno 1 quotato a 2.20, rispetto alla vittoria dei bianconeri quotata 3.50. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 1 leggermente in ribasso a quota 2.15, mentre la vittoria dell’Ascoli è quotata 3.60. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (quota 3,10 Sisal/quota 3.05 Snai). Interessante anche il segno 1X+GG a quota 2.25 (Sisal).

Reggina-Ascoli dove vederla in Tv o streaming – Fischio d’inizio alle ore 14 della gara tra Reggina e Ascoli. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Santo Romeo