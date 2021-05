Reggina-Ascoli, le pagelle di Rnp: Dalle Mura sbaglia troppo, Nicolas super, Folorunsho sottotono

Finisce in parità al Granillo tra Reggina e Ascoli, con gli amaranto che recriminano per non aver approfittato dei risultati di Spal e Chievo e i bianconeri che si avvicinano alla salvezza. Nella compagine reggina, male Dalle Mura, sottotono Folorunsho e Crisetig. Bene Montalto, Denis e Nicolas che si esalta. Queste le pagelle di Rnp:

Nicolas 7,5 (il migliore) Solito baluardo difensivo. Para un rigore in maniera strepitosa. Qualche altro intervento importante. Ormai è imprescindibile!

Lakicevic 5 Prestazione non arrembante. Poco convinto nella chiusura che vale la rete del 1 a 1 di Bajic.

Cionek 6,5 Ha il merito di sbloccare la gara con la prima rete in maglia amaranto. Poi fatica come i compagni nella gestione difensiva del match, soffre i due attaccanti dell’Ascoli.

Dalle Mura 4 Prestazione insufficiente per il giovane centrale con un paio di errori che ne condizionano la partita. Il primo causa il penalty che poi Nicolas neutralizzerà. Anche sulla rete Bajic c’è il suo zampino, sbagliando il tempo dell’anticipo, che consente ai marchigiani di partire in contropiede. Dal 80’ Stavropoulos s.v.

Di Chiara 6,5 Bellissimo l’assist servito a Cionek per la rete che sblocca il match. Poi la solita spinta, che però non produce gli effetti sperati.

Bianchi 5 Sanguinosa la palla persa a centrocampo che fa partire il contropiede ascolano. Per il resto, poco brillante, corre a vuoto. Dal 57’ Denis 6,5 Appena entrato serve una palla geniale a Rivas che valorizzerà servendo a Montalto la palla del pari finale. Da tutto se stesso alla ricerca della rete della vittoria, ma i tentativi resteranno vani.

Crisetig 5,5 Non il solito metronomo di centrocampo. Qualche palla persa in modo troppo lezioso ed ingenuo, fisicamente in difficoltà. Dal 80’ Crimi s.v.

Rivas 6 Ha il merito di riuscire a scodellare il pallone del 2 a 2 sulla testa di Montalto. Un po’ in ombra per il resto della gara.

Folorunsho 5 Ancora non è tornato il solito The Mask. Fatica terribilmente e sul finale perde una palla che poteva costare carissima.

Liotti 5,5 Parte bene, ma col passare dei minuti sparisce un po’ dal gioco. Non riesce ad incidere per come dovrebbe. Dal 57’ Bellomo 6 Entra e cerca di dare la scossa. L’impegnò non manca, le sue palle in verticale sono le uniche occasioni pericolose.

Montalto 7 Lotta finché è in campo. Pochi palloni giocabili, ma quello giusto non lo sbaglia realizzando la rete del 2 a 2. Dal 70’ Edera 5,5 30’ ed una sola azione degna di nota, ma invece di cercare Denis al centro vanifica con un tiro-cross inspiegabile.

All. Baroni 5,5 Cerca in tutti i modi di scardinare questa partita “stregata”. Prova le due punte per recuperare lo svantaggio e ci riesce. Non riesce poi a trovare le contromisure per un finale arrembante che regalerebbe la vittoria.

Giuseppe Canale