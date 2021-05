Reggina-Ascoli finisce in parità, rimpianto amaranto: il commento di Rnp

Si fermano, probabilmente, contro l’Ascoli le residue speranze di playoff della Reggina. La squadra amaranto pareggia al Granillo contro la compagine di Sottil e non approfitta dei risultati di Chievo e Spal, sprecando la più ghiotta occasione di tutto il campionato a due turni dalla conclusione. Gara equilibrata con l’Ascoli che dimostra qualità specie dalla trequarti in su, con Sabiri che nonostante il rigore sbagliato (anzi parato da Nicolas), certifica proprietà di altra categoria. Vantaggio amaranto con Cionek sugli sviluppi di un corner, poi la reazione dell’Ascoli è veemente. Prima il penalty, poi il pareggio con Bajic che approfitta di un buco a centrocampo degli amaranto. Nella ripresa ospiti ancora avanti con una perla di Sabiri che lascia partire un bolide imparabile per Nicolas. La Reggina sembra avere poche energie per tornare in gara, ci pensa Denis ancora lui, ad attivare la corsa in profondità di Rivas che serve in mezzo a Montalto l’assist del pareggio. Gli ultimi venti minuti amaranto che, nonostante i risultati provenienti dagli altri campi, restano sulle gambe, con l’Ascoli che mostra maggiore freschezza atletica e lucidità creando almeno due palle per il terzo gol: in entrambe le occasioni è ancora una volta protagonista Nicolas. Finisce così in parità, con la Reggina che rischia seriamente di recriminare per quello che poteva essere e non è stato.

