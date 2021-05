Per la 36esima giornata del campionato di serie B al Granillo in campo Reggina e Ascoli. Gli uomini di Sottil reduci da quattro successi consecutivi, Reggina che cerca punti per sperare. Cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida tra Reggina e Ascoli.

REGGINA-ASCOLI 2-2 FINALE (Cionek, Bajic, Sabiri, Montalto)

FINALE

85′ Ascoli vicina al vantaggio con Sabiri, bomba sul primo palo, Nicolas in corner

79′ Più occasioni per l’Ascoli che per la Reggina in questo finale, i bianconeri sono sempre pericolosi in ripartenza. Adesso Baroni cambia ancora: fuori Crisetig e Dalle Mura, dentro Crimi e Stavropoulos

Ancora una strepitosa parata di Nicolas che dice no al piazzato di Saric dal limite dell’area.

Cambio nella Reggina, fuori l’autore del pareggio Montalto, dentro Edera. nELL’ascoli esce Bajic ed entra Bidaoui

62′ GOOL REGGINA! Splendido assist di Denis in profondità per Rivas, l’honduregno è bravissimo a restare in piedi e resistere alla carica di D’orazio, mette in mezzo, Montalto di testa appoggia in rete

57′ Baroni prova a scuotere i suoi con due cambi: dentro Bellomo e Denis, fuori Bianchi e liotti

48′ GOOL ASCOLI! Prodezza balistica di Sabiri che con un tunnel salta un calciatore amaranto e poi lascia partire un destro potente e secco che si insacca all’incrocio dei pali, per il vantaggio ospite

46′ Riprende il match al Granillo, nell’Ascoli dentro Eramo per Avlontis

FINE PRIMO TEMPO

44′ Ammonito Bianchi che platealmente atterra un giocatore dell’Ascoli lanciato in contropiede

39′ Pareggio dell’Ascoli! Ancora un errore di Dalle Mura che va a vuoto a centrocampo in anticipo, Sabiri scappa a Bianchi e si invola in contropiede e serve a Bajic, mancino secco che batte Nicolas.

36′ Ammonito Di Chiara, era in diffida salterà la sfida di Lecce

Netto il rigore concesso per un fallo di mano in area di Cionek, clamoroso l’errore di Dalle mura in appoggio che spalanca le porte a Dionisi, fermato poi dal braccio del difensore amaranto. Sul penalty, Sabiri tira potente alla destra di Nicolas, il brasiliano in tuffo devia con la sfera che prende un una traiettorie strana ma finisce fuori

26′ NICOLASS! Il portiere brasiliano para il rigore a Sabiri!

Espulso dalla panchina Sottil per proteste, l’allenatore dell’Ascoli mentre lascia il campo ha qualcosa da dire allo staff di Baroni e si accende una discussione animata

17′ GOOOL REGGINA! Cionek di testa per il vantaggio amaranto sugli sviluppi di un corner. Palla prima sul palo e poi alle spalle di Leali

8′ L’Ascoli si affaccia pericolosamente nella metà campo amaranto, Caligara dal limite sfiora il palo

3′ Ancora la Reggina pericolosa in attacco, percussione personale di Rivas che poi spara alto il suo sinistro

2′ Subito una chance per la Reggina! Su angolo di Di Chiara, palla vagante in area ascolana, Dalle Mura la rimette in mezzo ma la difesa libera

1′ Partiti al Granillo, via alla sfida tra Reggina e Ascoli

Formazioni Ufficiali

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Liotti; Montalto. A disposizione: Plizzari, Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Chierico, Crimi, Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Orji, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Avlontis, Quaranta, D’Orazio; Saric, Danzi, Caligara; Sabiri; Dionisi, Bajic. A disposizione: Venditti, Sarr, Corbo, Cangiano, Parigini, Bidaoui, Eramo, Cacciatore, Kragl, Simeri, Charpentier. Allenatore: Sottil.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo (Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore e Giuseppe Maccadino di Pesaro). IV ufficiale: Maria Marotta di Sapri.

PRE PARTITA

In scena al Granillo il match tra Reggina e Ascoli. Uomini di Baroni reduci dal pareggio esterno contro la Cremonese, mentre i bianconeri hanno sconfitto la capolista Empoli nell’ultimo turno di campionato. 11 i precedenti ufficiali tra le due formazioni in Calabria: 5 successi per gli amaranto, 5 pareggi e 1 vittoria per i bianconeri.

L’arbitro del Match – Sarà l’arbitro Abisso di Palermo a dirigere il match tra Reggina e Ascoli valido per la 36esima giornata del campionato di serie B. Leggi qui tutte le designazioni della giornata serie B.

