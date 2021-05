I Top di Reggina-Ascoli: Nicolas superbo, Sabiri protagonista, Montalto cinico

Gara da vincere, che poteva valere il passaporto per i playoff. Al Granillo di scena l’Ascoli, avversario ostico che viene da quattro vittorie consecutive. Non la migliore gara per gli uomini di Baroni, che scendono in campo forse troppo contratti, gravati, probabilmente, dal peso dalla posta in palio importantissima. Migliori in campo Nicolas, Montalto e Sabiri.

Andrade Nicolas – Sfodera ancora una super prestazione parando l’ennesimo rigore. Infonde sicurezza a profusione ai compagni di reparto che però oggi non lo seguono come dovrebbero. Incolpevole sui due gol subiti, ma protagonista per tutta la partita.

Adriano Montalto – Realizza la quinta rete in amaranto. Bello il colpo di testa che si insacca a fil di palo, non facile per il movimento in controtempo, che serve a mandare fuori tempo i difensori ascolani. Purtroppo è costretto a chiedere il cambio al 70’, magari con lui ancora in campo sarebbe stato un altro finale.

Abdelhamid Sabiri – Protagonista nel bene e nel male quest’oggi. Prima si fa parare il rigore da Nicolas, poi trova una rete da cineteca sia per preparazione che per conclusione che porta l’Ascoli in vantaggio. Il ventiquattrenne tedesco, è uno dei prospetti più interessanti della categoria, avrà di certo un futuro importante, ha tutti i numeri per farlo.

Giuseppe Canale