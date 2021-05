Ascoli, Sottil: “Un punto importante contro una Reggina che vuole i playoff”

Al termine di Reggina-Ascoli, il tecnico bianconero Andrea Sottil ha commentato il risultato del “Granillo”, proiettandosi verso gli ultimi 180′ del campionato.

“Abbiamo affrontato una Reggina reduce da 6 risultati utili di fila, forte fisicamente, che punta ai playoff e tiene in panchina un calciatore come Denis. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, avremmo meritato la vittoria ma il punto ottenuto è importantissimo. Non siamo partiti bene come al solito ma dopo il gol ci siamo proiettati in avanti; può capitare di sbagliare un rigore, per fortuna abbiamo trovato il pari prima del riposo. Tornati in campo volevamo prenderci il vantaggio e lo abbiamo fatto, poi loro hanno trovato il pari. La mia espulsione? Non me la spiego, la trovo ingiusta, ho detto al quarto uomo di dare una mano all’arbitro, il richiamo al direttore di gara è arrivato dall’assistente. Dopo quattro mesi con questa squadra la crescita mentale è evidente, come la consapevolezza nei loro mezzi, la compattezza e l’dea di calcio, che sa reagire nei momenti di difficoltà. Restiamo concentrati senza fare calcoli, possiamo raggiungere l’obiettivo con le nostre forze; dobbiamo recuperare le forze e giocarci con il Cittadella una vera e propria finale.”