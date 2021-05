Reggina, Baroni: “Situm ancora out, lista indisponibili invariata”

Per la Reggina è già tempo di rituffarsi in clima campionato: domani alle ore 14 al Granillo sfida complicata contro l’Ascoli di Sottil reduce da 4 vittorie consecutive. Il tecnico amaranto, Marco Baroni, nella conferenza pre gara ha fatto il punto sugli indisponibili.

“Situm rimane ancora out, Lakicevic non era sereno ma adesso il ragazzo è pronto. Edera oggi si è allenato con il gruppo e quindi è disponibile, come tutti gli altri che stanno bene”.

Restano dunque fuori dal match, in casa Reggina, i calciatori Kingsley, Faty e Micovschi.