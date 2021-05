Reggina, Baroni: “Folorunsho candidato ad andare in campo”

Domani alle ore 14 la Reggina ospita l’Ascoli al Granillo. Queste le dichiarazioni del tecnico amaranto Marco Baroni nella conferenza pre gara:

Energie e impegni ravvicinati – “Non mi preoccupano energie nervose, quando sei così in corsa per un obiettivo così importante,la testa deve andare. Abbiamo recuperato energie fisiche che è la cosa principale, la squadra c’è, per domani siamo pronti”.

Situazione indisponibili- “Montalto torna dalla squalifica, Lakicevic sta bene, non era sereno adesso è pronto. Edera anche, oggi ha svolto allenamento. Quelli che sono disponibili stanno tutti bene”.

Ascoli in un momento d’oro- “Dobbiamo avere rispetto di tutti avversari ma se vogliamo avere ambizioni dobbiamo avere consapevolezza di dare tutto, senza lasciare nulla di intentato, ci vuole la voglia e la determinazione. Dobbiamo giocare le gare con la voglia e la consapevolezza di chi si nutre di sfide, questo è anche la bellezza della competizione, senza questo si può stare a casa. Loro hanno qualità in attacco, offensivamente è una squadra molto pericolosa con individualità balistiche: dobbiamo fare partita di ritmo, di voglia, anche noi abbiamo sapere quando mettere in difficoltà la squadra avversaria”.

Folorunsho e Rivas – “Folorunsho è entrato bene a Cremona, lui doveva ricentrarsi sul percorso,mi è piaciuto come entrato. È fortemente candidato ad andare in campo. Ho creato i presupposti affinchè ogni singolo è la forza della squadra. Non sbaglio perché i giocatori sono pronti, come è successo a Cremona e spero anche dopo, i cambi sono fondamentali perché quando calano i ritmi i giocatori che entrano bene sono determinati. Sono contento per Rivas abbiamo lavorato molto insieme per togliere le cose che non andavamo e mettere quelle che servivano. Il primo obiettivo di un allenatore è quello di centrare un giocatore nel proprio ruolo metterli nelle condizioni individualmente di fare bene e prestare propria individualità alla squadra, sono due cose che si legano. Lui è cresciuto perché ci crede, adesso è in fiducia è cresciuto molto”.