Reggina-Ascoli, la probabile formazione bianconera: tandem Bajic e Dionisi in avanti

Quattro vittorie consecutive e 40 punti in classifica. Si presenta così l’Ascoli di mister Sottil alla sfida del ”Granillo”, orfana degli squalificati Brosco e Buchel e degli infortunati Pinna e Stoian.

Il tecnico bianconero va verso la riconferma del modulo 4-3-1-2 con Leali in porta e la difesa formata da Pucino, Avlonitis, Quaranta e Kragl (quest’ultimo in vantaggio su D’Orazio). A centrocampo spazio a Saric, Eramo (in ballottaggio con Danzi) e Caligara, con il tedesco Sabiri sulla trequarti alle spalle delle punte Bajic (favorito su Bidaoui) e Dionisi.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCONERA

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Avlonitis, Quaranta, Kragl; Saric, Eramo, Caligara; Sabiri; Bajic, Dionisi. All. Sottil

BALLOTTAGGI: Kragl-D’Orazio 65-35%, Eramo-Danzi 55-45%, Bajic-Bidaoui 55-45%

INDISPONIBILI: Pinna, Stoian

SQUALIFICATI: Brosco, Buchel

