Reggina-Ascoli, la probabile formazione amaranto: Folo dietro Montalto

Il pari di Cremona non frena l’ambizione della Reggina, che a tre giornate dal termine ha portato a due i punti che la separano dalla zona play-off. Nel turno infrasettimanale di domani, Baroni si troverà contro l’Ascoli dell’ex amaranto Sottil, reduce da quattro successi di fila ed in corsa per la salvezza diretta.

Dopo il 4-4-2 schierato inizialmente tre giorni addietro, il tecnico fiorentino tornerà quasi certamente al consueto 4-2-3-1, facendo rifiatare parte degli interpreti scesi in campo sabato. Cionek (in vantaggio su Dalle Mura) e Stavropoulos dovrebbero tornare a comporre il blocco difensivo, completato dagli esterni Lakicevic (a destra) e Di Chiara (a sinistra). In cabina di regia Crimi e Bianchi si giocano una maglia da titolare, con il primo attualmente favorito ad essere il partner di Crisetig. Davanti ad essi, sulla trequarti torna Folorunsho, il quale dovrebbe avere Rivas alla sua destra e uno tra Bellomo e Edera sulla sinistra (barese leggermente in vantaggio sul giocatore di proprietà del Toro). A guidare l’attacco, con molta probabilità sarà Montalto, appena rientrato dalla squalifica.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Bellomo; Montalto. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Bellomo-Edera 55-45%, Cionek-Dalle Mura 55-45%, Crimi-Bianchi 60-40%

INDISPONIBILI: Kingsley, Faty, Situm, Micovschi

NON CONVOCATI: Rossi, Gasparetto

A.C.