Reggina, arriva il risultato dei tamponi odierni: annunciata una negativizzazione

Una (doppia) buona notizia in casa Reggina alla vigilia della sfida con l’Ascoli. Il club, infatti, ha da poco annunciato come l’intero ciclo di tamponi a cui si è sottoposto stamane il gruppo squadra abbia dato esito negativo. Nessuna ulteriore positività, dunque, in casa amaranto, dove invece si è registrata una negativizzazione. Si tratta del componente appartenente al gruppo staff risultato positivo un paio di settimane addietro, oggi negativo al Covid in seguito al test eseguito. Di seguito, la nota apparsa sul sito ufficiale del club:

La Reggina comunica che il ciclo di tamponi molecolari a cui si è sottoposto stamane l’intero gruppo, ha dato esito negativo per tutti i tesserati.

Si comunica inoltre, che uno dei due componenti appartenenti al “gruppo staff” risultato positivo due settimane fa, si è negativizzato.