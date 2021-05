Attenta Reggina, l’Ascoli vola: è la squadra più in forma della serie B

Martedì al Granillo arriva l’Ascoli, la squadra bianconera è senza dubbio la compagine più in forma del campionato, reduce da ben 4 vittorie di fila. Una scalata impressionante quella dei ragazzi di mister Sottil, solo un mese fa la squadra si trovava terz’ultima in classifica, con la retrocessione ad un passo. Quattro vittorie consecutive per rimettere in discussione tutto, da 28 a 40 punti, dalla diciottesima alla sedicesima posizione, ad un solo punto dal Pordenone. In 5 punti possono essere racchiusi i segreti dei prossimi sfidanti della Reggina.

Un reparto offensivo di qualità ed esperienza- Uno dei reparti “forti” della squadra bianconera è senza dubbio quello offensivo. Reparto che da inizio stagione ha come protagonista assoluto Riad Bajic, attaccante bosnaico ex Udinese che ha siglato ben 10 reti in questa stagione. Il reparto è stato completato durante il mercato invernale con l’acquisto di Federico Dionisi, che ha già siglato 6 reti in 15 partite.

Un fantasista d’eccezione- Parliamo dell’uomo più pericoloso della compagine marchigiana: Abdelhamid Sabiri. Il numero 21 tedesco è un vero e proprio lusso per la categoria, ottimi piedi e un grande talento per i calci da fermo. In questa stagione ha siglato ben 7 reti e fornito 3 assist.

Una difesa “rinata” – Fino a pochi mesi fa avremmo parlato di una difesa inaffidabile, che non da molte sicurezze, ma, come tutto la squadra, il pacchetto difensivo bianconero sembra “rinato”. Solo 2 le reti concesse nelle ultime 4 partite; incontri che hanno visto l’Ascoli sfidare compagini con reparti offensivi non da poco, come Empoli e Monza.

Assist man a trazione anteriore- La squadra di Sottil basa il suo gioco su dei terzini molto offensivi, parte integrante delle azioni offensive. Soluzione che ad oggi ha portato i suoi frutti, ben 10 gli assist forniti dai terzini bianconeri.

Santo Nicolò