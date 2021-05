Reggina vs Ascoli, un girone fa: crollo finale e sconfitta da non crederci

4 gennaio 2021, terzultima giornata di andata. Sul campo dell’Ascoli, ultimo in classifica, la Reggina sogna la terza vittoria consecutiva targata Baroni. Gli amaranto passano in vantaggio con Liotti e giocano decisamente meglio dell’avversario, nella prima frazione sembra non esserci storia. La musica però cambia nella ripresa, fino al tracollo finale. I bianconeri di Sottil trovano un pareggio insperato all’83’, grazie agli erroracci in serie di Di Chiara e Guarna, e poi arrivano addirittura ad una vittoria surreale, con la rete di Kragl nei minuti di recupero.

Ascoli-Reggina 2-1, per la compagine dello Stretto un ko da non crederci.

Di seguito, tabellino e fotoservizio della sfida.

SERIE BKT, 17ª GIORNATA

ASCOLI-REGGINA 2-1 – Il tabellino

Marcatori: 19′ Liotti (R), 83′ Cangiano (A), 90′ Kragl (A)

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Tofanari (46′ Krragl); Cavion, Buchel, Gerbo (46′ Cangiano); Sabiri (73′ Tupta); Chiricò (62′ Pierini), Bajic. A disposizione: Sarr, Avlonitis, Corbo, Sini, Lico, Eramo, Donis, Vellios. Allenatore: Sottil.

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi (74′ Bellomo), Crisetig (46′ De Rose); Situm (74′ Denis), Folorunsho, Liotti (83′ Rolando); Rivas. A disposizione: Farroni, Plizzari, Peli, Rolando, Stavropoulos, Mastour, Charpentier, Vasic. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova (Gabriele Nuzzi di Valdarno e Riccardo Annaloro di Collegno). Quarto ufficiale: Francesco Fourneau di Roma 1.

Note – Ammoniti: Brosco (A), De Rose (R), Kragl (A), Cangiano (A). Calci d’angolo: 4-5. Recupero: 2’pt; 4’st.