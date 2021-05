Anche al termine della 35esima giornata, troviamo un calciatore amaranto nella nostra formazione ideale.

Assetto davvero spregiudicato, quello scelto da RNP. Il nostro 4-2-4 parte da Falcone del Cosenza, confermatosi, oltre che para-rigori, uno dei portieri più validi della cadetteria. Sugli esterni difensivi, Pucino dell’Ascoli e Camigliano del Cittadella: per entrambi, una prova di quantità e qualità, contro Empoli e Lecce. In mezzo alla difesa, Ayeti della Reggiana e Modolo del Venezia: il primo ha regalato un successo vitale alla Reggiana nella sfida-salvezza contro il Pordenone, il secondo ha giganteggiato nel derby-playoff col Chievo.

In mediana, D’urso del Cittadella e Bjarnason del Brescia, entrambi in gol. Fantasia, velocità e doti realizzative, caratterizzano la fase offensiva. Ai lati dell’attacco Rivas e Rosafio, autori di gol pesantissimi nell’ambito della volata playoff. Nel ruolo di punte, Balotelli e Dionisi: anche in questo caso, reti che valgono oro, per i cammini (opposti) di Monza ed Ascoli. In panchina, l’artefice principale della rimonta-salvezza del “Picchio”, ovvero Andrea Sottil..

LA TOP 11 DI REGGIONELPALLONE

4-2-4: Falcone (Cosenza); Pucino (Ascoli), Ayeti (Reggiana), Modolo (Venezia), Camigliano (Cittadella); Bjarnason (Brescia), D’Urso (Cittadella); Rosafio (Cittadella), Balotelli (Monza), Bajic (Ascoli), Rivas (Reggina). Allenatore: Sottil (Ascoli).