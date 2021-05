Reggina subito in campo: martedì c’è l’Ascoli

Poco, pochissimo tempo per analizzare la sfida di Cremona che la Reggina dovrà tornare subito in campo per pensare all’immediata gara con l’Ascoli. Un vero tour de force per le compagini di Serie B, che torneranno in campo questo martedì (4 maggio, ore 14), a distanza di tre giorni, per la terzultima giornata di campionato. Gli amaranto, che ospiteranno i bianconeri di mister Sottil tra le mura del ”Granillo”, hanno già ripreso le fatiche nella mattinata odierna.

Di seguito, il report emesso dal club calabrese con il lavoro svolto stamane dalla squadra di mister Baroni:

Rientrata nella serata di ieri, la squadra stamane è scesa sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata per recuperare le energie e preparare la gara contro l’Ascoli. Chi ha partecipato alla partita di ieri ha sostenuto una seduta defaticante, mentre il resto del gruppo ha eseguito delle esercitazioni tattiche in fase di possesso. La sessione di allenamento si è conclusa con una partitella campo ridotto.

Domani è prevista la rifinitura, al termine della quale il tecnico diramerà la lista dei convocati.