Le statistiche di Cremonese-Reggina: Baez il più pericoloso, maggiori occasioni per gli amaranto

Un tempo e un punto ciascuno allo Zini, con Cremonese e Reggina che si dividono la posta in palio al termine di un match ricco di emozioni. Grigiorossi in vantaggio a fine primo tempo con Valzania, ma la Reggina ha la forza di reagire e nel secondo tempo trova il pari con Rivas.

NUMERI DI SQUADRA – Gara equilibrata e vivace quella dello Zini, come testimoniano i numeri del match: gli amaranto hanno dalla loro parte il dato sul possesso palla (53%) e il maggior numero di occasioni da goal create (3), mentre sorridono alla Cremonese le statistiche sui tiri effettuati (16 contro gli 11 della Reggina) e sui calci d’angoli battuti (10-5). Molto agonismo in campo con 7 ammonizioni in totale, di cui 5 per il Reggina e 2 per la Cremonese.

PARTITA DEI SINGOLI – Ottima la prova di entrambi i portieri, con Carnesecchi e Nicolas autori rispettivamente di 4 e 5 parate. Pur non avendo segnato, è Jaime Báez il giocatore ad aver effettuato più conclusioni verso lo specchio della porta per la Cremonese (3), mentre German Denis è stato il giocatore amaranto ad averci provato con maggiore insistenza (3 tiri, 2 verso lo specchio della porta). Relativamente alla statistica sui passaggi, è Dimitrios Stavropoulos il più preciso con 44 passaggi completati, mentre Nadir Zortea è stato il giocatore ad aver vinto il maggior numero di contrasti (10).

Santo Romeo