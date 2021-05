La prossima Serie B: c’è anche il Perugia di Fabio Caserta, festeggiano tre ex amaranto

Un altro verdetto dai campi di Lega Pro. E’ il Perugia del reggino Fabio Caserta la terza squadra promossa direttamente in Serie B e che dunque prenderà parte all’edizione 2021/22 del campionato cadetto. Con la vittoria odierna contro la Feralpisalò (in quella che è stata l’ultima giornata del girone B di Serie C), il ‘Grifo’ ha centrato quota 79 punti, gli stessi del Padova ma in vantaggio rispetto ad esso per via della classifica avulsa. A timbrare il successo della squadra umbra (0-2) sono stati Elia e l’ex amaranto Bianchimano, i quali hanno blindato la promozione in un finale di stagione al cardiopalma. Tra i protagonisti del salto di categoria, altri due ex amaranto: Gabriele Angella e Dimitrios Sounas (il quale conquista sul campo la sua seconda promozione consecutiva dopo quella dello scorso anno con la Reggina). Allo scadere dei 90′ di gioco, il popolo perugino ha esultato per il ritorno in Serie B, arrivato a distanza di un anno dalla retrocessione. Dopo Ternana, Como e Crotone, arriva anche la sentenza Perugia per quanto concerne la prossima Serie B…