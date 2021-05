Il punto sulla Serie B: il Monza riapre i giochi, Balotelli segna solo alla Salernitana

Entrati nel rush finale del campionato di serie B, restano ancora aperti i giochi in vetta ed in coda, con il Monza che vince a Salerno e punta il Lecce (scontro diretto martedì in Brianza). In coda il Cosenza, si impone nello scontro salvezza contro il Pescara con un netto 3-0, è la seconda volta che i ragazzi di mister Occhiuzzi siglano tre reti in campionato. Vittoria fondamentale per il Monza, che dopo alcune uscite poco convincenti espugna l’Arechi di Salerno per 3-1; uomo partita Mario Balotelli che con questa doppietta si porta a tre gol stagionali, tutti siglati contro la Salernitana. Non approfitta dello scivolone della Salernitana il Lecce, i salentini si sono fatti beffare dalla Cittadella, i veneti sono la seconda compagine a siglare tre gol ai giallorossi e consolidano la posizione in zona play-off. Ottiene la prima vittoria della gestione Grosso il Frosinone, dopo settimane di pareggi e sconfitte la formazione ciociara ha raccolto nuovamente i tre punti nella partita contro il Pisa; nonostante il risultato positivo i gialloblù – come i neroazzurri – sono ancora a rischio play-out. Colleziona la quarta vittoria di fila l’Ascoli, la formazione di Sottil si è imposta contro la capolista Empoli per 2-0; gli azzurri restano ancora saldamente in vetta alla classifica e basterebbe una sola vittoria per la promozione in Serie A. La partita tra Virtus Entella e Vicenza emette il primo decreto della corrente stagione di Serie B, difatti, grazie alla vittoria dei biancorossi è matematica la retrocessione dell’Entella, i liguri fanno ritorno della terza divisione del calcio italiano a distanza di due stagioni. Fa un altro passo falso il Chievo Verona, dopo il pareggio con l’Empoli e la sconfitta con il Cittadella, arriva una pesante sconfitta anche con il Venezia; la squadra veneta riduce il distacco sulla Reggina a +1 nella corsa ai play-off . Pareggiano Cremonese e Reggina al Giovanni Zini di Cremona, gli amaranto recuperano un punto su SPAL e Chievo. Ottiene punti pesanti anche la Reggiana, la compagine granata ha battuto di misura il Pordenone nello scontro salvezza e si porta solo a -1 dal Cosenza; male i ramarri che si avvicinano pericolosamente in zona play-out. Torna alla vittoria il Brescia, le rondinelle si sono imposte sulla SPAL e si confermano tra le prime dieci squadre del campionato; continua il momento buoi dei ferraresi, che a causa dei continui alti e bassi rischiano di compromettere una stagione tutto sommato positiva.

