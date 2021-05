Eccellenza, il Locri cade a Lamezia: il commento di Rnp

Al “Guido D’Ippolito” va in scena la sfida tra la Vigor Lamezia e Locri, due delle candidate alla vittoria finale del mini torneo d’Eccellenza. Finisce 2 a 0 per i padroni di casa.

Il risultato si sblocca al 18’ con il biancoverde Russo che da più di 20 metri lascia partite una parabola imprendibile sotto l’incrocio dei pali, battendo così Zampaglione. Gli amaranto non ci stanno e cercano di trovare il pareggio con il tridente offensivo schierato da mister Caridi: soprattutto Zampaglione e Martinez cercano la via del gol ma la Vigor è ordinata e spietata. Al 35’ l’asse Russo – Foderaro costruisce il raddoppio con una ripartenza letale, l’autore del gol dei lametini serve un grande assist al compagno Foderaro che davanti al portiere non sbaglia. La Vigor è in fiducia e allo scadere della prima frazione sfiora il tris con il colpo di testa di Zuppardo che termina sopra la traversa.

Durante la ripresa gli ospiti alzano la pressione per cercare di accorciare lo svantaggio ma la retroguardia del Lamezia è insuperabile. La miglior occasione è dell’amaranto Gueye che con un colpo di testa colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione. È l’ultima emozione di una gara che vede la Vigor Lamezia portare a casa tre punti preziosi.

Celestino Casedonte