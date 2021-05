Eccellenza, 4^ giornata: cadono Reggiomed e Locri, sorride la Palmese

L’equilibrio regna sovrano anche dopo il quarto turno nel torneo di Eccellenza, che vede adesso sette squadre in appena quattro punti. Si ferma a 12 gare l’imbattibilità di Reggiomediterranea e Locri: la compagine di mister Misiti torna a mani vuote da Scalea, punita da un gol di Angotti al 2′; l’undici di Caridi cade in casa della Vigor, in gol Nicola Russo e Giovanni Foderaro. Prima gioia del torneo per la Palmese, corsara a Soriano: gol da tre punti del giovane Pasquale Gatto a pochi minuti dal riposo. La nuova capolista solitaria è però il Sersale che fa 1-1 con il Sambiase: ospiti avanti con Bernardi, pari locale di Zurlo.

ECCELLENZA, 4^ giornata

Scalea-Reggiomediterranea 1-0

Sersale-Sambiase 1-1

Soriano-Palmese 0-1

Vigor Lamezia-Locri 2-0

Classifica

8 Sersale

7 Reggiomediterranea

7 Vigor Lamezia

6 Sambiase

5 Locri

5 Scalea

4 Palmese

0 Soriano