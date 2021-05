Serie B, 35^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

I risultati finali del pomeriggio, la classifica aggiornata ed il programma di tutte le gare in programma martedi'.

Le prime tre perdono tutte, imprese di Ascoli e Cittadella. La Reggina si aggrappa a Rivas per sperare ancora nei playoff, il Monza torna incredibilmente in corsa per la A.

SERIE B, 35^ GIORNATA (ore 14)

Ascoli-Empoli 2-0

Brescia-Spal 3-1

Cosenza-Pescara 3-0

Cremonese-Reggina 1-1

Frosinone-Pisa 3-1

Lecce-Cittadella 1-3

Reggiana-Pordenone 1-0

Salernitana-Monza 1-3

Venezia-Chievo 3-1

Virtus Entella-Vicenza 1-2

CLASSIFICA

Empoli 67

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 58

Venezia 56

Cittadella 53

Spal 50

Chievo 49

Reggina 48

Brescia 47

Pisa 44

Cremonese 44

Vicenza 44

Frosinone 43

Pordenone 41

Ascoli 40

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 29

Virtus Entella 23

PROSSIMO TURNO (martedì 4 maggio, ore 14)

Empoli-Cosenza

Chievo-Cremonese

Cittadella-Virtus Entella

Monza-Lecce

Pescara-Reggiana

Pisa-Venezia

Pordenone-Salernitana

Reggina-Ascoli

Spal-Frosinone

Vicenza-Brescia